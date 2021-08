Braço direito de Rabicó é preso em São Gonçalo

Após a ação policial recente, que resultou na morte dos traficantes Hello Kitty e Vinte Anos, em São Gonçalo, a polícia segue em busca da prisão de lideranças do tráfico ligadas a Antônio Ilário Ferreira, o Rabicó. Policiais da DC-Polinter (Delegacia de Polícia Interestadual – Divisão de Capturas) prenderam, nesta quarta-feira (11), um traficante apontado como braço direito de Rabicó.

De acordo com a especializada, em investigação que se iniciou em 2014, se estendendo até 2015, ficou comprovado que o acusado atuava como gerente em uma das favelas do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo. Os policiais concluíram que o homem era um dos homens de confiança do traficante Rabicó, que é o líder do Complexo de favelas do Salgueiro. Na ocasião, diversos comparsas foram identificados, indiciados e presos. As investigações revelaram uma extensa estrutura hierárquica do tráfico que atua na localidade.

Na sequência, em outra investigação, o criminoso foi acusado de ter participado de uma emboscada contra policiais militares, feita por traficantes do Comando Vermelho (CV), que atentaram contra a vida dos policiais. O acusado teve novamente sua prisão preventiva decretada. Ele estava foragido desde abril de 2021 e foi preso escondido na residência de parentes, em operação policial sem que fosse disparado nenhum tiro, garantindo a segurança dos policiais civis envolvidos na operação e da população em geral.

Investigações e operações

A Polícia Civil vem fazendo diversas operações para combater o tráfico de drogas. A Divisão de Capturas e Polícia Interestadual (DC-Polinter) continuará participando dessas operações, visando a prisão de criminosos, o que impactará na diminuição dos índices de vários crimes em todo o Estado. Qualquer informação poderá ser repassada ao WhatsApp da especializada, pelo número (21) 98596-7081.

Fora de circulação

Figuras de caciques do tráfico vem saindo de cena nos últimos anos, em São Gonçalo. Recentemente, Hello Kitty e Vinte Anos entraram para a lista. Em 25 de abril de 2019, o traficante Schumaker Antonácio do Rosário, o Piloto, foi morto em meio a uma cisão no Comando Vermelho. O mandante do crime foi seu ex-aliado, Thomas Jayson Gomes Vieira, então conhecido como 2N. Este último teria ficado sabendo de um suposto plano de Piloto e António Ilário Ferreira, o Rabicó, para executá-lo.

Meses depois, em 26 de novembro, 3N foi morto em confronto com policiais militares e agentes da Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil, em Itaboraí. A troca de tiros aconteceu na localidade de Vila Verde. O criminoso morreu ao enfrentar os agentes, que realizaram operação no local após descobrir o esconderijo do traficante. Outros cinco comparsas também morreram durante o tiroteio com os agentes.