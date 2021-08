‘Braço direito’ de Celsinho da Vila Vintém é preso em Niterói

Foi preso, na Comunidade do Palácio, Zona Sul de Niterói, um homem apontado pela polícia como braço direito do Celsinho da Vila Vintém, um dos traficantes de maior periculosidade do Rio de Janeiro. Durante a ação, realizada nessa quarta-feira (18), foram apreendidos quase 3 kg de drogas, que seriam destinadas ao tráfico da região.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), um Grupamento de Ações Táticas realizava patrulhamento nos acessos ao Palácio. Os agentes afirmam que dois homens, ao perceber a chegada da viatura, tentaram fugir a pé. Um deles conseguiu fugir, mas o segundo, que foi identificado e tem 45 anos de idade, acabou capturado pelos agentes.

Durante revista, os policiais afirmam terem encontrado drogas, um rádio comunicador e uma pistola, calibre 9mm. Contabilidade feita pelos agentes do GAT aponta que, com o acusado, havia aproximadamente 2,1 quilos de maconha e 636 gramas de cocaína. As drogas, arma e o aparelho foram apreendidos e levados à delegacia como provas para prisão em flagrante.

Após averiguação no histórico policial, policiais apontaram o preso como um dos aliados de Celsinho. Este último se notabilizou no cenário do crime organizado no estado ao participar da fundação da facção criminosa Amigos dos Amigos (ADA). A ocorrência foi registrada pela 76ª DP (Niterói).