BR Distribuidora abre inscrições para Programa de Estágio

A BR Distribuidora iniciou as inscrições para seu processo seletivo de estágio voltado aos estudantes do ensino técnico e do ensino superior, de mais de 30 cursos. O programa é uma excelente oportunidade para que os alunos possam vivenciar uma experiência de aprendizagem profissional dentro de uma grande companhia, desenvolvendo suas habilidades e potencializando a chance do ingresso na empresa após a formatura.

Ao todo, estão sendo oferecidas mais de 90 vagas, distribuídas entre Rio de Janeiro, Volta Redonda, Porto do Açu e Duque de Caxias (RJ); Betim e Belo Horizonte (MG); São Paulo, Bauru, Cubatão e Presidente Prudente (SP); Fortaleza (CE); Cuiabá (MT); Belém e Marabá (PA); Mataripe (BA); Vitória (ES); Suape (PE); Teresina (PI) e Brasília (DF).

As oportunidades têm o intuito de desenvolver estudantes que buscam uma carreira de protagonismo nos cursos de Administração, Psicologia, Pedagogia, Ciências Contábeis, Economia, Arquitetura, Estatística, Matemática, Química, Análise de Sistemas e afins, Desenho Industrial, Design, Comunicação Visual, Publicidade e Propaganda, Marketing, Relações Públicas, Comunicação Social, Arte, Direito e Engenharia (de Produção, Petróleo, Elétrica, Mecânica e Química). Também podem se inscrever estudantes com curso técnico em Segurança do Trabalho, Eletrônica, Eletrotécnica, Química, Mecânica e Automação Industrial.

Os interessados devem ter idade mínima de 18 anos no ato da contratação; estar em dia com as obrigações militares, quando for o caso, e ainda estar a dois anos para a formação. No caso do curso técnico, serão avaliados estudantes que estejam a um ano da formatura ou que já tiverem concluído as aulas, mas estejam devendo carga horaria de estágio.

Além de capacitar tecnicamente, o estágio permite o desenvolvimento sociocultural e das relações de trabalho, essenciais para o exercício profissional. Uma das características centrais do Programa de Estágio da BR Distribuidora é a busca de uma estreita articulação entre todos os agentes envolvidos: estagiários, monitores e a equipe coordenadora do Programa. Eles serão alocados dentro de diversas áreas da companhia, entre elas: Operação, Logística e Sourcing; Varejo; Marketing; B2B; Gente e Gestão; TI; Finanças e Jurídico.

A inscrição dos candidatos ao Programa de Estágio da BR ocorre até dia 28 de maio e é realizada exclusivamente pela internet, no link http://brdistribuidora.gupy.io/. Os estudantes inscritos em processos seletivos anteriores precisam realizar novo cadastro.