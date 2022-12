BR-101 terá trecho interditado em São Gonçalo

A Arteris Fluminense, concessionária que administra a BR-101 entre Niterói e Campos dos Goytacazes, informa que hoje (7) haverá interdição do tráfego na região de São Gonçalo, entre km 312 ao km 313. A medida é necessária para manutenção do pavimento na pista marginal.

Para minimizar o impacto no trânsito, os bloqueios ocorrerão no período noturno, das 20h até às 5h. Durante a interdição, o fluxo de veículos será desviado para a faixa 2 do tronco da rodovia. O local estará devidamente sinalizado, indicando a manobra para os motoristas.

Essa atividade seguirá o cronograma indicado em condições normais de operação e clima, sendo o acesso liberado para o tráfego após a paralisação das atividades. Outras informações sobre obras e condições da rodovia podem ser obtidas pelo telefone: 0800 282 0101 ou via Twitter @Arteris_AFL. Em caso de chuva, a obra será transferida para o dia (8).

Trafegar em rodovia em obras exige atenção redobrada dos motoristas. Para a execução de melhorias, são necessárias várias intervenções como desvios, redução da velocidade e estreitamento de pista. Nos trechos onde há movimentação de máquinas e trabalhadores, o motorista deve aumentar a atenção ao fluxo, respeitar a velocidade do trecho e sinalização e manter distância segura do veículo que vai à frente.