BR-101 tem mais uma madrugada com registros de acidentes

Mais uma madrugada acidentada na Rodovia BR-101, principal ligação das cidades de Itaboraí e São Gonçalo a Niterói e Rio de Janeiro. Dois casos aconteceram entre 1h e 5h50min, ambos em Itaboraí. Pelo menos quatro pessoas ficaram feridas. Os trânsito já foi normalizado na região.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, um automóvel, com quatro ocupantes, sendo três mulheres e um homem, capotou, na altura do km 297, bairro de Manilha, em Itaboraí. O quartel de Itaboraí foi acionado para prestar socorro à 1h08min.

Ainda de acordo com a corporação, dois feridos foram atendidos pelos próprios bombeiros e outros dois por socorristas da concessionária que administra a via. As vítimas foram socorridas a unidades de saúde da região e não tiveram identidade e estado de saúde divulgados.

Mais tarde, por volta de 5h50min, outro acidente na rodovia, em Itaboraí. Uma colisão, na altura do km 293 interditou, por alguns minutos, a faixa da direita da pista sentido Rio de Janeiro, segundo a concessionária. O Corpo de Bombeiros afirma não ter sido acionado. Não há registro de feridos.