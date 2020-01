BR-101: Idoso, de 67 anos, é baleado durante tentativa de assalto

Wellington Serrano

O idoso Paulo Alves Cardoso, de 67 anos, foi baleado no início da tarde de ontem (14), quando trafegava no sentido Cabo Frio pela BR-101, na altura do bairro Itaúna, em São Gonçalo.

De acordo com as informações passadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), o crime aconteceu na altura do km 309, às 13h40, quando indivíduos em um veículo tentaram roubar a Toyota/Hilux preta, placa de Cabo Frio, número 6160, da vítima que foi baleada na cabeça e colidiu com a mureta lateral da via.

A vítima, foi levada ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat) e a direção informou, por volta das 17h, que o paciente Paulo Alves Cardoso apresentava estado de saúde estável.

O idoso que ia para Cabo Frio foi atingido e bateu na mureta lateral da BR-101

Até o policial federal ficou impressionado com a tamanha violência que acontece no local. “Ontem foi um caminhoneiro e hoje foi esse senhor. Até quando o cidadão vai continuar refém dos bandidos? Alguma coisa tem que ser feita neste trecho, que é rota de fugas dos criminosos”, lamentou ele ao pedir para não ser identificado.

Ele lembrou que, na última sexta-feira (10) o motorista de caminhão Allyson Costa Maciel, de 40 anos, foi baleado na cabeça ao se recusar a parar numa blitz feita por bandidos na altura do Salgueiro, uma das três áreas de São Gonçalo, tidas como as mais violentas.

“Foi mais uma ação de criminosos escondidos em comunidades ao longo dos 21 quilômetros do trecho da BR-101 entre Niterói e Manilha, esse trecho do Salgueiro é um dos mais perigoso do país”, disse o policial rodoviário.

Em maio do ano passado, no mesmo trecho da Rodovia BR-101, um adolescente de 15 anos foi baleado durante um arrastão, na altura do bairro Gradim, em São Gonçalo. O menino estava no banco de carona de um dos veículos roubados durante a ação de criminosos. Ele acabou sendo atingido em um dos braços.