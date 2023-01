BR-101: 12 km de trânsito lento

A manhã de hoje (30) começou com trânsito lento nas principais ligações entre as cidades da Região Metropolitana e o Rio de Janeiro. A Rodovia BR-101, somando os trechos Niterói-Manilha e Avenida do Contorno, registrou 12 km de trânsito lento. Também há congestionamento na Ponte Rio-Niterói.

De acordo com informações da concessionária Arteris Fluminense, o trânsito lento na BR-101, sentido Rio de Janeiro, ocorre pelo alto fluxo de veículos. Por volta das 8h, havia registro de trânsito lento do km 310, em São Gonçalo, até o km 322, na chegada a Niterói.

Já a concessionária Ecoponte informou que a travessia no sentido Rio da Ponte Rio-Niterói, às 8h20, estava sendo feita em 28 minutos. Houve registro de lentidão da Grande Reta até a Reta do Cais. No sentido Niterói, a travessia era feita normalmente, em 13 minutos.