Botafogo volta atrás e quer ficar no Caio Martins

Em março de 2021, em entrevista ao jornal A TRIBUNA, o presidente do Botafogo, Durcesio Mello, anunciou que o clube não renovaria a concessão do Estádio Caio Martins, em Icaraí, Zona Sul de Niterói. O atual vínculo vencerá na próxima terça-feira (31). Entretanto, o clube voltou atrás e quer permanecer no estádio.

O Botafogo corre contra o tempo para estender o vínculo. Ouvido novamente pela reportagem, Durcesio Mello confirmou os rumores de que o alvinegro quer tornar o relvado niteroiense a casa do futebol feminino do clube. O presidente do Botafogo afirmou que está em tratativas com o Governo do Estado para conseguir a renovação.

“Temos o projeto de levar o futebol feminino para lá. Estamos tentando extensão do contrato de cessão de uso”, garantiu o presidente.

Durcesio também comentou sobre os constantes rumores de que o complexo, atualmente subutilizado, poderia ser transformado em um centro comercial, por meio de uma parceria público-privada. O presidente admitiu que isto atrapalharia o projeto do futebol feminino botafoguense, mas disse não acreditar que uma iniciativa do tipo prospere.

“Com certeza atrapalharia, mas já tentaram antes. Poderia ser um obstáculo para a gente, mas a Prefeitura e Associação de bairro são contrárias”, afirmou.

A reportagem procurou a Secretaria de Estado de Esportes e Lazer e perguntou sobre o atual estágio da concessão e também se existem eventuais projetos de utilização do Complexo. No entanto, até o fechamento deste texto, o órgão estadual não havia se manifestado.

Reestruturação

No final da semana passada, o clube anunciou uma série de mudanças em seu departamento de futebol feminino. Gláucio Carvalho assumiu o cargo de Coordenador Técnico, deixando o posto de treinador da equipe principal para Gustavo Roma, que estava no Sub-20. A categoria fica sob comando de Leo Goulart, que atuou durante três anos como auxiliar técnico das Gloriosas.

No último dia 10, as equipes profissional e Sub-20 do futebol feminino do Botafogo se reapresentaram no Estádio Caio Martins, para a preparação da temporada de 2023. Para seguirem no espaço, as Gloriosas dependem que o clube acerte a renovação do uso. Na última temporada, o futebol feminino Alvinegro marcou o Campeonato Carioca com dois títulos, sendo um deles de forma inédita com a categoria Sub-20 e o Bicampeonato da equipe profissional.