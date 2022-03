Botafogo volta a vencer

O Botafogo venceu o Volta Redonda por 5 a 0 no estádio Nilton Santos, pela décima rodada do Campeonato Estadual. A experiência e juventude do elenco alvinegro fizeram a diferença na partida que começou morna, mas terminou quente, junto com os quase 40 graus de sensação térmica na noite de ontem (7). A bola parada funcionou para Joel Carli, na primeira etapa, e Mezenga, na etapa final, marcarem em cobranças de escanteio. Rikelmi, o melhor do jogo, deixou o dele com um belo gol, e Erisson, duas vezes, completou o placar.

Ainda que o marasmo tenha sido característico no primeiro tempo, a primeira boa chance veio de forma acelerada. No primeiro minuto, Matheus Nascimento recebeu dentro da área e conseguiu cruzar a bola, que passou por todo mundo e não encontrou um pé que a colocasse para dentro das redes. Na sequência, porém, o capitão do time de General Severiano decidiu logo. Daniel Borges cruzou para a sua sexta assistência na temporada, Carli subiu sozinho e abriu o placar.

Demorou para o Botafogo criar outra ótima chance. A equipe comandada pelo técnico interino Lúcio Flávio pressionava, mas esbarrava na defesa adversário e na falta de pontaria. Perto do fim do primeiro tempo, faltou foi atenção para o jovem Matheus Nascimento. O atacante tabelou com Rikelmi e saiu cara a cara com o goleiro, tentou driblar o defensor duas vezes e acabou bloqueado por Vinícius Dias.

Na etapa final, o time de Volta Redonda procurou sair mais para o ataque. Antes, na etapa inicial, o time da cidade do aço assustou Gatito algumas vezes. Porém, aos 12 do segundo tempo, se não fosse o goleiro paraguaio, o empate teria acontecido. Depois de bate-rebate, Lelê chutou, a bola desviou, e voltou para Pedrinho que bateu cruzado. Alemão ainda desviou o arremate no meio do caminho, e Gatito se esforçou para salvar.

O time da casa, então, novamente acordou e procurou definir. Logo em seguida, Raí lançou Luiz Fernando que deu de cobertura, mas Júlio Amorim salvou em cima da linha. Depois, de novo Raí apareceu com perigo e bateu no cantinho. O segundo gol, contudo, saiu outra vez em escanteio. Barreto desviou na primeira trave e Mezenga, sozinho, marcou o dele.

As substituições deram outro ritmo ao jogo, que sem demora virou goleada. Romildo fez boa jogada e rolou para Rikelmi bater colocado e fazer o terceiro. Perto do fim, Erisson repetiu a movimentação no clássico contra o Vasco, e deixou o dele. Não demorou muito, o “Touro” marcou o segundo na partida, e fechou o placar: 5 a 0.

O resultado fez o time de General Severiano subir na tabela e ultrapassar o cruzmaltino, ambos com 19 pontos, mas alvinegro com vantagem no saldo de gols: 8 contra 5 dos vascaínos. Assim, o alvinegro deve enfrentar o Flamengo na semifinal do Estadual, se o campeonato terminar dessa forma.

Baixa inesperada no Botafogo

Eduardo Freeland deixou o cargou de diretor executivo do Botafogo, e fechou com o Bahia para a mesma função. O profissional será o responsável por repetir o processo de recuperação que realizou no carioca, agora no tricolor baiano. A saída é curiosa, visto que Freeland viajou com o dono da SAF alvinegra, o norte-americano John Textor, para conhecer a estrutura do Crystal Palace, clube de Premier League. Na volta ao Brasil, o dirigente foi realocado por Textor para uma função estratégica no time de General Severiano.