De virada, Botafogo vence o Fortaleza no Brasileirão

Após sair perdendo por 1 a 0, o Botafogo se recuperou e virou o placar, derrotando o Fortaleza por 3 a 1, na noite deste domingo (15), no Estádio Nilton Santos, pelo Brasileirão. Moisés abriu o placar para o Leão do Pici, mas após a expulsão de Ceballos, Erison igualou ainda na primeira etapa. Na etapa final, Patrick de Paula contou com o desvio em cobrança de falta para virar, e Daniel Borges fechou a conta. O Alvinegro entrou no G4, chegando na quarta posição com 11 pontos, e vencendo pela primeira vez em casa no campeonato.

Foi uma partida equilibrada e marcada pela atuação do VAR. Logo aos oito minutos, Victor Sá saiu de cara para o gol, mas desperdiçou. O árbitro Jefferson Ferreira de Moraes havia assinalado impedimento, no entanto, mas a posição era duvidosa. Logo na sequência, foi a vez dos visitantes. Lucas Lima cabeceou para o meio da área, Romero dividiu com Gatito e, na sobra, Moisés abriu o placar. Novamente impedimento marcado, mas na consulta do VAR, o gol foi confirmado.

Jogando em casa diante de 23 mil presentes, o time da casa sentiu o gol e parou de criar. Contudo, Ceballos recebeu o segundo cartão amarelo, e foi expulso, dando sobrevida ao Fogão, antes do intervalo. Logo na sequência, Cuesta cruzou e Erisson empatou desviando de cabeça. Os mandantes ainda tiveram chance de virar, mas Tchê Tchê, que jogou por cima.

Erisson comemora com a torcida – Vitor Silva

No retorno para o segundo tempo, o Botafogo voltou buscando a virada com uma a mais em campo. E a chance veio de novo pelos pés de Erisson, que recebeu de Tchê Tchê na entrada da área, e bateu no canto para virar. Entretanto, novamente o atacante estava em posição irregular, confirmado pelo VAR.

Luís Castro decidiu mexer na equipe, que mais uma vez estava com dificuldades de chegar ao ataque. Patrick de Paula e Chay entraram nos lugares de Tchê Tchê e Lucas Fenrnandes. E a contratação mais cara da história do Alvinegro entrou para decidir. O volante sofreu falta na entrada da área e ele mesmo bateu, contando com o desvio em Pikachu na barreira para virar o jogo.

A pressão do time da casa continuou e nos acréscimos, Daniel Borges se lançou ao ataque e teve duas chances para ampliar e fechar o placar em 3 a 1. Vitória importante diante da presença do investidor norte-americano John Textor, que viu de perto o Fogão se aproximar da liderança do Brasileirão.

Foto destaque: Erisson mais uma vez foi o destaque do Alvinegro – Vitor Silva