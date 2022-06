Botafogo viaja para Sul com desfalques na defesa

O Botafogo afastou a crise e saiu da zona de rebaixamento após a vitória sobre o São Paulo, mas terá nova partida complicada pela frente, diante do Internacional, no domingo (19), às 18h, no Beira Rio. Depois de testar nova formação com três zagueiros, o treinador Luís Castro não terá dois deles à disposição no sul do país.

Victor Cuesta e Kanu são desfalques do Alvinegro para a próxima rodada. O primeiro por ser emprestado pelo colorado, podendo ser liberado para jogar caso o time de General Severiano pague multa milionária. Já o segundo está suspenso por causa do terceiro cartão amarelo.

Dessa forma, o técnico português deve retornar ao esquema com dois zagueiros, capitaneado principalmente por Joel Carli. Philipe Sampaio deve compor a dupla de zaga. Além deles, os jogadores que estão no departamento médico também não têm as presenças garantidas no Sul: Del Piage, Diego Gonçalves, Victor Sá e Lucas Fernandes. Sem a maioria dos reforços da era da SAF, o Botafogo provavelmente vai a campo com o time base que foi campeão da Série B, no ano passado.

Em meio a uma semana conturbada com invasão no Centro de Treinamento do Espaço Lonier, Joel Carli falou sobre o novo projeto que está em curso, e que o botafoguense precisa entender o momento.

“A diferença (em relação ao antigo Botafogo) é muito grande, mas é um projeto que está iniciando, estamos passando por muitas mudanças. O torcedor botafoguense é o mesmo, quer que as coisas aconteçam muito rápido, mas não é assim. Se queremos um Botafogo brigando por coisas muito importantes e que se permaneça com o tempo, o trabalho tem que ser bem feito, não pode ser de um dia para o outro”, ressaltou.

Foto: LUÍS CASTRO tem problemas na defesa para a partida contra o Internacional – Vitor Silva / BFR