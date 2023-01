Botafogo vende Jeffinho ao Lyon

Após o polêmico anúncio do empréstimo, no último final de semana, o Botafogo confirmou hoje (31), a transferência em definitivo do atacante Jeffinho, de 23 anos, para o Lyon, da França. O clube europeu, assim como a sociedade anônima do futebol (SAF) Botafogo, pertence à Eagle Holdings, do empresário norte-americano John Textor.

De acordo com comunicado emitido pelo clube brasileiro, a operação foi finalizada por uma taxa de transferência básica de €10 milhões (R$ 55,2 milhões), com bônus potenciais baseados em performance individual do atleta e da equipe que podem chegar ao valor adicional de €2,5 milhões (R$ 13,8 milhões).

O Botafogo agradeceu a Jeffinho pelo comprometimento, dedicação e carinho pelo clube e por sua torcida. O clube afirmou estar orgulhoso de ajudar Jeffinho a realizar seu sonho de jogar na Europa e “certos de que ele terá um futuro glorioso pela frente”.

No mesmo comunicado, o Botafogo elogiou o profissionalismo na condução das negociações por parte do Lyon e seus diretores, e também ao parceiro Resende, “que devem se sentir muito orgulhosos de suas conquistas no desenvolvimento de talentos”.

No sábado (28), os clubes anunciaram que conduziram negociações com o objetivo de chegar a um empréstimo com opção de compra de Jeffinho. O jogador viajou para Lyon na última segunda-feira (30), onde será submetido a exames médicos. A negociação revoltou botafoguenses, que viam em Jeffinho uma esperança de gols para a temporada.

Além disso, torcedores acusaram John Textor de usar o Botafogo como “categoria de base” para outro clube de sua propriedade, no caso o Lyon. A empresa se defendeu, afirmando haver uma “cultura colaborativa que surge após o crescimento da Eagle Football Holdings, na qual valoriza os atletas (ativos) e eleva o Clube a uma nova realidade em suas relações no exterior.”

Há apenas nove meses, Jeffinho foi apontado como uma perspectiva de desenvolvimento para o recém-criado Botafogo B, mas, diante de desfalques, foi alçado ao time principal e não saiu mais. Ele vestiu a camisa do Botafogo por 26 vezes, marcando dois gols e distribuindo três assistências.

