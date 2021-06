Botafogo vence o Remo por 3 a 0 e entra no G4 da Série B

Em jogo válido pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Botafogo venceu, neste domingo (13), em Volta Redonda, o Remo por 3 a 0 e emplacou a segunda vitória seguida na segundona. Com o resultado, o time da Estrela Solitária assume a terceira posição do campeonato, entrando no G4 e ficando apenas dois pontos atrás do Náutico, o líder com 9 pontos.

A partida aconteceu no Estádio Raulino Oliveira, pelo fato do Engenhão estar em uso pela Conmebol por causa da Copa América. O Fogão abriu o placar logo aos treze minutos, com Chay aproveitando passe de Rafael Navarro. O segundo do Botafogo veio em contra-ataque puxado por Ronald, que acionou Rafael Navarro. O atacante apenas tocou na saída de Vinícius, o goleiro do Remo. E o gol foi marcado por Pedro Casto em um chute de fora da área.

O próximo jogo do Glorioso será contra o Londrina, no Estádio do Café, localizado na cidade paranaense. O duelo é válido pela quarta rodada da Série B e será nesta quinta (17) às 19 horas.

Foto: Vítor Silva/Botafogo F. R.