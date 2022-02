Botafogo vence Madureira de virada e assume liderança do Estadual

Nem só em decisão o futebol gera emoção. Pela terceira rodada do Campeonato Estadual 2022, na noite de ontem (3), o Botafogo teve que, literalmente, suar a camisa para vencer o Madureira no Engenhão. Se sair atrás no placar já seria motivo suficiente para preocupar a torcida e o time, levar mais um gol deu ao à partida a dramaticidade da expressão “tem coisas que só acontecem com o Botafogo”.

O primeiro gol do Madureira ocorreu logo aos 14 minutos do primeiro tempo, com Pipico cobrando um pênalti. Kenu derrubou Rafinha e o juiz marcou.

No segundo tempo, aos 8 minutos, Pipico novamente acertou as redes do goleiro uruguaio Gatito Fernandes. Mas, para a sorte da torcida alvinegra, o zagueiro Kanu se redimiu do pênalti fazendo um gol que deu início à reação do time. A equipe foi se encontrando e conseguiu o empate com uma bela jogada de Matheus Nascimento finalizada com um gol de Diego Gonçalves, aos 18 minutos.

O alvinegro conseguiu impor ainda mais o volume de jogo e foi chegando firme na área do adversário.

E a virada veio através do capitão Joel Carli, aos 32 minutos do segundo tempo, finalizando com o pé direito do meio da área, após cabecear. A equipe ainda conseguiu fazer 4 a 2 aos 40 minutos com Raí.

Com esse resultado, o Botafogo chega na liderança do campeonato, superando o Flamengo no saldo de gols.