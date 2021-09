Botafogo vence e assume a vice-liderança da Série B

O Botafogo se reabilitou na Série B do Campeonato Brasileiro e derrotou o Sampaio Corrêa em casa, em jogo válido pela 26ª rodada do campeonato. Pela primeira vez, em um ano e meio, o Estádio Nilton Santos recebeu público. Dos 4.999 ingressos postos à venda, 736 foram vendidos. Somando as gratuidades, 762 torcedores compareceram.

O atacante Rafael Navarro e o meia Luís Oyama marcaram os gols alvinegros no jogo, em uma vitória tranquila. A equipe maranhense se despediu de quaisquer chances de vitória ainda no final do primeiro tempo, quando teve o zagueiro Joécio expulso. Com o resultado, o alvinegro alcança a vice-liderança da competição, com 47 pontos. Cinco a menos que o líder Coritiba.

A partida ainda contou com a estreia do lateral-direito Rafael, novo reforço, que entrou no segundo tempo. Os comandados de Enderson Moreira voltam a campo pela segundona na próxima quarta-feira (29). O Botafogo enfrenta o Vitória, fora de casa, no estádio Barradão, no Salvador. A equipe baiana está na zona de rebaixamento e tem a 18ª colocação, com 25 pontos ganhos.

Foto: Vitor Silva/Botafogo