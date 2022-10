Botafogo tropeça contra o Inter, em casa

Equipe se mantém no bolo da Sulamericana

Em partida realizada, na noite de hoje, no Estádio Nilton Santos, no Rio, o Botafogo perdeu para o Internacional (1 a 0) e, com 43 pontos, o alvinegro ocupa a 10ª posição, na tabela do Brasileirão, seguindo na fase de grupos da Copa Sulamericana.

O Fogão parecia querer imprimir um ritmo ofensivo, no campo do adversário, logo no início da partida. Aos 2 minutos, Carlos Eduardo acionou Tiquinho Soares, na entrada da área, pela esquerda. O camisa 9 limpou para o meio e bateu de perna direita. O goleiro do Inter, Keiller, rebateu para a frente e a zaga salvou em seguida.

Em cobrança de falta, aos 4, Daniel Borges cobrou falta pela intermediária direita e jogou na segunda trave. Keiller saiu do gol e, de soco, afastou a bola.

Aos 11, num erro e saída de bola do Colorado, Carlos Eduardo interceptou na intermediária. Conduzindo a bola até a meia lua, ele bateu com o pé direito, mas ela saiu para fora, à esquerda da meta adversária.

O Internacional reagiu aos 16: quando Edenílson foi levando a bola pela intermediária direita, arrematou, de pé direito, e soltou uma bomba no corpo do jogador alvinegro, Philipe Sampaio.

Dois minutos depois, Carlos Eduardo recebeu na intermediária direita e cruzou à meia altura, na confusão da área Colorada. O zagueiro do Inter, Moledo, apareceu a tempo de cortar a bola. De novo, aos 21, Carlos Eduardo tocou para Victor Sá, na meia lua. Ele girou e concluiu, de perna direita, acertando Moledo, do Inter.

Em outra reação do Colorado, Bustos ficou com a sobra de bola na direita da área e chutou em cima de Marçal. Carlos de Pena pegou o rebote na meia lua, invadiu a esquerda da área e bateu, de canhota, mas por cima do gol de Gatito.

No final da primeira etapa, com mais de 40 minutos de jogo, Alexandre Alemão dominou pela meia lua, fintou 3 marcadores na esquerda da área e cruzou rasteiro. Alan Patrick se esticou, mas não conseguiu alcançar. A bola foi para fora.

Segundo tempo

Aos 4 do segundo tempo,Tiquinho Soares ficou com a sobra de bola na meia lua e tocou para Tchê Tchê, que mandou a bola por cima da meta colorada.

Mais um lance de perigo do Fogão. Aos 7, Danilo Barbosa encontrou Tiquinho Soares na intermediária. O 9 limpou o marcador e bateu forte, de pé direito; mas Keiller defendeu, em dois tempos.

Gol do Inter

O Inter reage. Aos 22, Braian Romero recebeu a bola na direita da área e tocou, no meio, para Edenílson, que chuta e é bloqueado por Philipe Sampaio. A bola sobrou para Romero, que pega de primeira com a perna direita e manda para o fundo do gol de Gatito: um a zero Inter.

Em jogada individual pela esquerda, Jeffinho entrou na área e chutou de direita. A bola desviou na defesa, em direção ao gol, mas Keiller voou e espalmou para o lado.

Mas a partida ficou por isso mesmo. O Botafogo entra em campo novamente no dia 23, domingo, contra o Fluminense, no Maracanã, às 16h.