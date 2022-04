Botafogo terá desfalques e estreias na Copa do Brasil

O Botafogo estreia na Copa do Brasil contra o Ceilândia-DF, pela terceira fase da Copa do Brasil, na noite de amanhã (20), às 21h30. Será a segunda partida com Luís Castro no comando do alvinegro, que terá reforços a disposição, mas desfalques de duas contratações.

Gatito Fernández ainda não será opção para o técnico português, por causa de dores no joelho. Luís Oyama e Victor Cuesta também serão desfalques porque já atuaram por outras equipes na competição (Mirassol e Internacional, respectivamente). No entanto, o comandante terá os meias Lucas Fernandes, Tchê Tchê, e o atacante Gustavo Sauer disponíveis. O jogo contra a equipe do Distrito Federal pode marcar a estreia das últimas contratações, que foram anunciados nesta semana.

Confira a lista de relacionados:

Goleiros: Diego Loureiro, Douglas Borges e Igo Gabriel;

Zagueiros: Kanu, Klaus e Philipe Sampaio;

Laterais: Daniel Borges, Hugo e Saravia;

Volantes: Barreto, Kayque, Patrick de Paula, Romildo e Tchê Tchê;

Meias: Chay, Lucas Fernandes e Lucas Piazon;

Atacantes: Diego Gonçalves, Erison, Gustavo Sauer, Matheus Nascimento, Rikelmi, Victor Sá e Vinicius Lopes.

O Glorioso entra na terceira fase da Copa do Brasil por ter conquistado o título da Série B no ano passado. Nesta fase da competição, os jogos são de ida e volta, e a segunda partida ocorre no estádio Nilton Santos, ainda sem data, local e horário definidos. Além disso, somente pela participação, as equipes embolsarão R$ 1,9 milhões. Em caso de classificação para as oitavas de final, R$ 3 milhões serão depositados nas finanças do alvinegro.

Foto: Gustavo Sauer e Lucas Fernandes poderão entrar em campo pela primeira vez com a camisa alvinegra – Vitor Silva