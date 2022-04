Botafogo tenta fechar com últimos reforços

Após o ‘pacotão’ de contratações iniciais, antes da estreia no Brasileirão, e as contratações estrangeiras concretizadas por John Textor, o Botafogo deve fechar com mais jogadores. A diretoria do clube está agindo rápido para anunciar até amanhã (11), o último dia da janela de transferências no Brasil.

Por isso, o grande nome prometido pelo investido norte-americano não deve chegar neste momento. De acordo com veículos especializados, este deve ser o caso do atacante israelense Eran Zahavi, do PSV. Dessa forma, os alvos atuais seriam mais emergenciais. Ao mesmo tempo, a cúpula do futebol botafoguense tenta uma cartada final pelo meio campo de 24 anos, Bruno Tabata, do Sporting de Portugal.

Depois da derrota por 3 a 1 para o Corinthians na primeira rodada, em pleno Nilton Santos, a expectativa da torcida sobre a temporada do Glorioso diminuiu. A equipe saiu vaiada, tanto no primeiro tempo, quando levou os três gols, quanto na segunda etapa. As próximas duas rodadas fora de casa, contra o Ceará, no próximo domingo (17), e diante do Atlético-GO, no dia 24, vão dizer se a casa do time de General Severiano voltará a lotar no primeiro dia de maio, contra o Juventude.

Foto: André Mazzuco é o responsável pelas negociações em andamento – Vítor Silva / Botafogo