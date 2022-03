Botafogo tem interesse em lateral do Flamengo

Mapeando o mercado em busca de reforços para 2022, o Botafogo monitora a situação de Maurício Isla, que está em baixa no rival rubro-negro. O alvinegro, porém, não pretende desembolsar R$ 500 mil por mês para o jogador da seleção chilena. Além disso, o atleta de 33 anos despertou o interesse de outros clubes como Corinthians, Santos e Athletico-PR, segundo veículos especializados.

Atualmente, o lateral-direito é terceira opção do técnico do Flamengo, e se envolveu em uma polêmica, recentemente. O jogador alegou um resfriado no domingo (27), e foi cortado do jogo contra o Resende, pelo estadual, que terminou empatado. Mais tarde, Isla foi visto em uma festa de Carnaval. O episódio terminou com o jogador multado em 10% do salário, e o time da Gávea disposto a negociar o chileno.

Chegada de reforços

No entanto, o zagueiro Philipe Sampaio, primeiro reforço da era John Textor, deve chegar no Rio de Janeiro neste sábado (5) para assinar contrato com o Glorioso por dois anos. O defensor já teve a transferência confirmada pelo Guingamp, clube da segunda divisão da França. Por lá, o jogador de 27 anos ficou conhecido como “general”, quando a defesa liderada pelo brasileiro ficou 700 minutos se levar gols. Desde 2020 na França, foram 44 jogos e 2 gols marcados. Antes, rodou a Europa passando pelo Tondela e Feirense de Portugal, Akhmat e Grozny da Rússia, e Boavista, também de Portugal.

Além do zagueiro, outro jogador com muitas passagens pelo Velho Continente deve desembarcar no Rio de Janeiro nos próximos dias. Trata-se do atacante Lucas Piazon, que chega na sexta-feira (4), para realizar exames, e ser anunciado pelo time de General Severiano. O atacante vem do Braga, clube do futebol português, por empréstimo com opção de compra estimado em 1,8 milhões de euros (R$ 10,3 milhões), até o meio de 2023. O jogador foi revelado pelo São Paulo e vendido com 17 anos para o Chelsea, da Inglaterra. Sem muito espaço, o jogador acumulou empréstimos para sete equipes de vários países como Espanha, Portugal, Alemanha, e Itália, em mais de 10 anos atuando no futebol europeu.