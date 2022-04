Botafogo tem crescimento no número de sócios torcedores

O Botafogo deve atingir a marca de 30 mil sócios torcedores em breve. O alvinegro teve um crescimento de 8 mil novos associados ao programa Camisa 7 neste mês de abril. O número atual é de 29.801, o que já está rendendo cerca de R$ 826 mil por mês. CEO do clube, Jorge Braga comemorou a alta.

“A entrega de benefícios reais e tangíveis foi o grande combustível para o aumento de sócios. Criamos uma janela de venda antecipada, descontos agressivos em todos os setores e experiências exclusivas nos jogos tanto para os moradores do Rio quanto para os torcedores de fora”, afirmou.

A maioria dos sócios torcedores do Botafogo são do Rio de Janeiro (74,8%, com Distrito Federal e Minas Gerais vindo atrás), 25 a 34 anos (26,2%) e homens (90,16%). O plano com mais adesão é ainda o Preto, com mensalidade de R$ 19,90: são 18.928 associados.

Este entusiasmo é refletido nas arquibancadas. No jogo da volta à Serie A, contra o Corinthians, 36 mil torcedores encheram o Nilton Santos. O mesmo deve se repetir na próxima rodada do Brasileirão, no domingo (01), às 11h contra o Juventude. Restam apenas 1.300 ingressos, e a maioria dos setores estão esgotados. A carga total disponibilizada foi de 42 mil lugares. As vendas seguem na internet e nos pontos de vendas para os setores Oeste Inferior, Oeste Superior B e Tribuna de Honra. Os bilhetes estão sendo comercializados entre R$ 30 e R$ 320.

Foto: Torcida alvinegra lotou o Nilton Santos na estreia contra o Corinthians – Vitor Silva