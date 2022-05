Botafogo tem a segunda melhor média de público do Brasileirão

O aumento do investimento no futebol e o início promissor no Brasileirão retratam a empolgação do torcedor com o Botafogo em 2022. O alvinegro é o segundo clube com a melhor média de público após as primeiras cinco rodadas da competição, atrás apenas do Flamengo.

São 35.816 mil botafoguenses por partida no Estádio Nilton Santos, média obtida nos confrontos contra Corinthians e Juventude. Além disso, tudo indica que o próximo jogo no Engenhão tenha as arquibancadas lotadas. Até ontem (10), cerca de 5 mil ingressos já haviam sido vendidos para o jogo contra o Fortaleza, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto, inclusive, teve uma alteração no horário, e será disputado no domingo (15), às 16h.

Confira as maiores médias de público do Brasileirão 2022:

1) Flamengo – 59.888 (3 jogos)

2) Botafogo – 35.816 (2 jogos)

3) Corinthians – 33.758 (2 jogos)

4) São Paulo – 28.676 (2 jogos)

5) Ceará – 28.473 (2 jogos)

Foto: No último jogo no Nilton Santos, cerca de 34.734 compareceram contra o Juventude – Vitor Silva / BFR