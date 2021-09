Botafogo sofre, mas vence Remo por 1 a 0 e segue firma na luta pelo acesso

Em um jogo bem apertado, o Botafogo venceu o Remo por 1 a 0, neste sábado (4), no estádio Baenão, pela 22ª rodada da Série B. O Glorioso chegou ao gol da vitória com Warley. Com o resultado, o time da Estrela Solitária chegou a 38 ponto e segue firma na busca por uma das vagas para a primeira divisão.

A partida começou com o Remo jogando melhor. Logo aos 5 minutos a equipe paraense quase marcou com o Vítor Andrade. O time carioca reagiu e criou mais oportunidades ao longo da etapa, com Carli, Rafael Moura e Marco Antônio. Perto do intervalo, a equipe da casa aproveitou uma queda de ritmo do Botafogo para levar perigo, mas a pontaria passava longe da meta defendida pelo Glorioso.

Já a etapa final começou diferente da primeira, com os dois times se estudando. Com isso, o ritmo da partida caiu um pouco, mas, com a organização de ambas as equipes, voltou a ficar uma disputa aberta. E quem se deu melhor foi o Botafogo. Aos 19, depois cruzamento na área, a bola chegou para Warley, que teve que finalizar duas vezes, para abrir o placar.

Com o gol, o time da estrela solitária recuou e o Remo foi para o tudo ou nada. Por duas vezes a equipa paraense parou na trave. E depois, no fim do jogo, fez uma verdadeira blitz, obrigando o goleiro Diego Loureiro a fazer três defesas difíceis em sequência aos 52 minutos do segundo tempo.

O próximo jogo do Botafogo será contra o Londrina, marcado para sábado (11), às 16:30, no Estádio Nilton Santos,

Foto: Samara Miranda