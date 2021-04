Botafogo: Ricardinho faz avaliação de estreia

O meia Ricardinho, que chegou recentemente ao Botafogo, fez sua estreia diante do Madureira após um período de condicionamento físico. O jogador foi a campo aos 34 do segundo tempo na vaga de Kayque e teve boa movimentação, além de uma boa cobrança de falta, já nos acréscimos, que obrigou o goleiro rival a fazer grande defesa, evitando a virada alvinegra. Ricardinho falou sobre sua estreia pelo Alvinegro e destacou o ambiente familiar que tem se formado no dia a dia de uma equipe ainda em evolução em todos os aspectos.

“Importante dar essa base na parte física, evoluir também na parte técnica. Esse jogo passado já serviu para evoluir um pouco, pegar ritmo e nível de jogo no campo mais aberto. Então nesse trabalho junto e conversando sempre com o professor Roger na parte física para ir dando essa qualidade nos treinamentos. Tem sido importante para caramba e eles tem tido esse cuidado também. Essa evolução tem sido importante junto com a comissão técnica passando esse feedback de como estão sendo os trabalhos”, destacou.

Na rodada 8 o Botafogo de Ricardinho terá pela frente a Portuguesa, domingo, às 17h, no Estádio Giulite Coutinho, em Mesquita.