Botafogo quer melhorar a pontaria para voltar brigar pelo G4

O Botafogo recebe o Goiás na segunda-feira (06), às 20h, no Estádio Nilton Santos, pela nona rodada do Brasileirão. O alvinegro tenta se recuperar da derrota para o Coritiba na última rodada, mas para isso, precisará melhorar a pontaria no ataque. Atualmente, o time de General Severiano é o 18º do campeonato em finalizações certas, apesar do sexto melhor ataque da competição e os doze pontos conquistados. Em caso de vitória, o Fogão pode voltar ao G4.

As estatísticas são bem contrastantes, mas revelam que falta eficiência no ataque do Botafogo. O time é o décimo no quesito de finalizações, com exatamente 100 chutes para o gol. O Atlético-MG lidera com 154, e o líder do Brasileiro, o Corinthians, é o último com 65, mas mais preciso de frente para o gol. O time paulista, por exemplo, precisa de cinco arremates para balançar as redes, enquanto o Glorioso precisa finalizar o dobro. O que preocupa é exatamente é a precisão: o Alvinegro é o 18º entre as 20 equipes da Série A com 37 finalizações certas.

Para isso, o técnico Luís Castro deve buscar mais regularidade no time titular, ao contrário do que fez antes da última rodada, como disse em coletiva após a derrota no Paraná. A equipe titular, no entanto, ainda não foi definida. A torcida, contudo, não diminuiu a empolgação e deve lotar mais uma vez o Nilton Santos. Hoje (03), 25 mil ingressos já haviam sido vendidos. E com o objetivo de esgotar todos os setores, a diretoria liberou o pagamento por PIX para sócios torcedores Camisa 7. Restam lugares no setor Norte e na Oeste Superior A, a partir de R$ 40.

Foto: PATRICK D’PAULA é dúvida na partida. Volante tem dois gols com a camisa alvinegra – Vitor Silva / BFR