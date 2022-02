Botafogo pode perder até 10 mandos de campo

O alvinegro carioca foi denunciado pela Procuradoria do TJD-RJ por causa de objetos lançados dentro de campo, em direção à equipe de arbitragem. A pena pode ser a perda do mando de campo de 1 até 10 jogos.

O árbitro da partida, e alvo das reclamações dos torcedores botafoguense, Grazianni Maciel Rocha relatou na súmula da partida contra o Flamengo, que a torcida do time da casa “arremessou vários objetos, tais como celular, latas de cerveja, chinelos, tênis, copos de plástico, entre outros”. Além disso, foi dito no documento do jogo válido pela oitava rodada do Campeonato Estadual que o assistente Rodrigo Figueiredo Corrêa foi atingido por uma lata de cerveja na cabeça.

O time de General Severiano foi denunciado no artigo 213 do CBJD, incisos I (desordens na praça desportiva) e III (lançamento de objetos no gramado) § 1º (quando a desordem, invasão ou lançamento de objeto for de elevada gravidade ou causar prejuízo ao andamento do evento). O Botafogo pode pedir alguns esclarecimentos.

Tanto o árbitro, quanto o VAR do clássico, Rodrigo Nunes de Sá, não sofrerão reciclagem por parte da FFERJ (Federação de Futebol de Estado do Rio de Janeiro). Os dois são vistos como os responsáveis pela não marcação de um pênalti cometido por Pedro, e uma não expulsão de Fabrício Bruno em entrada forte sobre Chay. O Flamengo venceu o Glorioso por 3 a 1.