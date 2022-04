Botafogo perde para o Corinthians em jogo de dois tempos diferentes

O Botafogo perdeu na estreia do Brasileirão por 3 a 1 para o Corinthians, na tarde deste domingo (10), no Estádio Nilton Santos. A equipe paulista contou com ótima atuação de William, e marcou todos os gols na primeira etapa com Paulinho, Mantuan e Lucas Piton. Diego Gonçalves diminui na etapa final, que teve uma melhora da equipe botafoguense, que não teve Luís Castro na área técnica.

O início do alvinegro até foi bom. No primeiro ataque, Victor Sá mostrou seus predicados, deu uma caneta e acho Erisson. O atacante driblou Cássio, mas não conseguiu concluir para gol porque ficou sem ângulo. Depois, a etapa inicial foi um recital de William. O camisa 10 corintiano foi superior em todos os duelos contra Saraiva, que estava estreando.

Em um intervalo de seis minutos, o time paulista teve quatro chances de inaugurar o marcador. Na última, William fez a diferença com um lindo cruzamento de trivela para Paulinho, que bateu de primeira. O segundo corintiano saiu 10 minutos depois, em bola levantada na área alvinegra. Roger Guedes ganhou no alto na segunda trave e deixou Mantuan livre para marcar. Antes do intervalo, o camisa 10 apareceu de novo, tabelou com Paulinho, entrou na área e tocou para Piton fazer o terceiro.

Os 36.898 presentes no ‘Engenhão’ perderam a paciência no intervalo. Vaias para o desempenho ruim, e para o lateral Johnatan, que não fez boa partida. Por isso, acabou sendo substituído no intervalo, para a entrada de Hugo. O time mandante acabou melhorando no jogo. Porém, mais por conta das saídas de Paulinho, William e Roger Guedes. Todos por opções físicas.

Segundo tempo foi melhor

A primeira boa chance dos cariocas veio em escanteio. Aos 8’, Chay achou Kanu livre e o zagueiro cabeceou para o chão, quicou e assustou Cássio. Logo depois, Matheus Nascimento recebeu livre dentro da área, mas o jovem chutou pro alto e perdeu um gol feito. Na sequência, o atacante foi derrubado por Roni, pênalti. Diego Gonçalves deslocou o goleiro adversário e diminuiu.

Pressionando a saída de bola dos visitantes, outra chance surgiu para o Botafogo marcar. Chay recuperou a bola e acionou Matheus Nascimento, de novo, sozinho de frente para o gol. Mas o jovem se precipitou e bateu na direção de Cássio. Fim de jogo, 3 a 1 para o pressionado time do Corinthians. Apesar das vaias no fim, a segunda etapa deixou uma amostra de evolução para a time de General Severiano.