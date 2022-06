Botafogo perde para o Avaí e entra na Zona de Rebaixamento

O Botafogo perdeu a quarta seguida na 11ª rodada do Brasileirão, dessa vez por 1 a 0 para o Avaí, na noite de hoje (13), em pleno Estádio Nilton Santos. O lateral Kevin aplicou a “Lei do Ex”, e marcou um golaço de falta, antes do intervalo. Com o resultado, o Alvinegro terminou a rodada na 17ª posição, com 12 pontos, ou seja, o primeiro clube dentro da zona de rebaixamento, que volta para atormentar a vida do botafoguense.

O início de jogo, no entanto, foi bom par ao Botafogo. Apesar de as duas chegarem com propostas parecidas, o time mandante foi superior. Entretanto, nenhuma finalização levou perigo ao goleiro adversário. A melhor chance do Botafogo veio aos 34 minutos, quando Chay recebeu livre na entrada da área e bateu de primeira, mas Douglas Friederich espalmou para atacante. Em seguida, Erisson recebeu de Victor Sá, mas chutou em cima do goleiro.

O time visitante foi quem abriu o placar nos acréscimos da primeira etapa. Dois laterais com passagens pelo Alvinegro, Cortez e Kevin, se prepararam para a cobrança e, de surpresa, o lateral-direito colocou no ângulo. “Lei do Ex” aplicada no Nilton Santos. O panorama não mudou muito na segunda etapa, e logo no início, William Pottker passou por Hugo, invadiu a área, cruzou para o meio, mas Kanu afastou o perigo. O time visitante continuou pressionando, principalmente quando aproveitou os erros de passe do meio campo do Botafogo.

O time de General Severiano tentou responder aos 16’ com Erisson, depois que o atacante driblou Bruno Silva. No chute, porém, a bola foi por cima do gol. Logo depois, Cuesta teve uma ótima chance em cobrança de falta, mas acabou acertando a barreira. No rebote, Hugo acertou um chutaço e Vladimir, que entrou no lugar de Douglas, machucado, mandou para escanteio. A pressão no final também não deu certo, e o Botafogo chegou ao quinto jogo sem vitória, sendo a quarta derrota seguida.

Foto: LUÍS CASTRO foi chamado de burro pela torcida botafoguense presente | CHAY teve a chance do empate, mas parou em Douglas Friederich – Vítor Silva / BFR