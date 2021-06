Botafogo perde invencibilidade para o Náutico

Em partida disputada no estádio dos Aflitos, em Recife, neste domingo (20), o Clube Náutico Capibaribe venceu o Botafogo pelo placar de 3 a 1. Com o resultado, o alvirrubro pernambucano lidera o campeonato com 15 pontos, enquanto o Glorioso, que perdeu a invencibilidade e saiu na bronca com a arbitragem, é o quarto colocado, com oito pontos.

Os pernambucanos saíram na frente aos 15 minutos da primeira etapa, em um gol contra do volante Pedro Castro, após a cobrança de escanteio do meia Jean Carlos, pela direita. Os alvinegros reclamaram que o lance que originou o gol deveria ter sido tiro de meta.

O Botafogo respondeu aos 18, em falta batida pelo meia Chay, que Alex Alves se esticou para defender. O goleiro apareceu bem de novo aos 20 minutos, salvando uma finalização de carrinho do atacante Rafael Navarro, quase na pequena área. O Alvinegro, apesar de ter menos posse de bola, seguiu pressionando atrás do empate antes do intervalo, mas sem êxito nas finalizações.

Na etapa final, Alex Alves salvou novamente o Náutico aos dez minutos, levando a melhor duas vezes, no mesmo lance, contra Pedro Castro. Em seguida, o Timbu desperdiçou duas boas chances de ampliar com Kieza. Aos 14, o atacante, livre, cabeceou por cima do gol. Aos 21, ele teve uma penalidade defendida pelo goleiro Douglas Borges. Para complicar, oito minutos depois, na sequência de uma saída errada do zagueiro Camutanga, o meia Felipe Ferreira empatou para o Botafogo.

Quando o duelo caminhava para um empate, o Alvirrubro teve outro pênalti a favor. Aos 42 minutos, Paulo Victor derrubou o também lateral Hereda na área, em cima da linha de fundo. Os botafoguenses reclamaram, alegando que a bola já teria saído. Jean Carlos bateu e recolocou os anfitriões à frente. Nos acréscimos, o atacante Paiva aproveitou, às costas da zaga alvinegra, um chutão de Alex Alves para invadir a área e fechar o marcador nos Aflitos.

Pela sexta rodada da Série B, o Náutico encara o Londrina nesta quarta-feira (23), às 16h (horário de Brasília), no estádio do Café, em Londrina (PR). O Botafogo só volta a campo no próximo sábado (26), às 16h30, diante do Sampaio Corrêa, no Castelão, em São Luís, pela sétima rodada. O duelo da sexta rodada, contra o CSA, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, foi adiado (e ainda não remarcado) porque o estádio é utilizado para disputa da Copa América.