Botafogo perde e vê vaga da Libertadores mais distante

A noite de ontem (1°) foi triste para os 16 mil torcedores alvinegros que estiveram no Estádio Nilton Santos e viram o Botafogo ser derrotado pelo Cuiabá na 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Glorioso se complicou no sonho de conquistar uma vaga na próxima Libertadores, ficando com 47 pontos.

Já o Cuiabá chegou aos 37 e respirou na luta contra o rebaixamento, adquirindo confiança para a reta final da temporada.

O primeiro tempo foi de domínio do Botafogo, que chegou a criar boas oportunidades pelo lado esquerdo com Jeffinho, mas a equipe desperdiçou chances claras de gol e foi punida em contra-ataque.

No fim da primeira etapa, aos 40 minutos, o Alvinegro subiu para o ataque e perdeu a bola perto da área do Cuiabá. Deyverson recuou, recebeu e serviu Jonathan Cafu na ponta-direita. O extremo cruzou na cabeça de André Luís, que finalizou sem chances para Gatito Fernández.

Na volta para os 45 minutos finais, Deyverson ampliou logo cedo. Aos seis minutos, após cobrança de escanteio pela esquerda, o ex-atacante do Palmeiras subiu mais que toda zaga do Botafogo e cabeceou firme no canto.

O gol mexeu com os jogadores do Botafogo e deixou o time bagunçado no campo e sem muitas forças para reagir.

Fim de jogo e decepção para os 16 mil torcedores presentes.

O Botafogo volta a campo na próxima segunda-feira (7), desta vez fora de casa, contra o Atlético-MG, em confronto direto por uma vaga no G8. O Cuiabá, por sua vez, joga no dia anterior, contra o líder Palmeiras, na Arena Pantanal.