Botafogo perde de virada para o Avaí por 2 a 1 no Nilton Santos

Com a derrota, o Glorioso cai da 2ª para a 3ª posição na Série B

No segundo jogo com a presença de público permitida, o Botafogo frustrou o torcedor no Estádio Nilton Santos e perdeu de virada por 2 a 1 para o Avaí. Com a derrota, o alvinegro caiu da 2ª para a 3ª posição na Série B, sendo ultrapassado pelo próprio time catarinense, que tem 49 pontos, uma a mais que a equipe carioca.

O primeiro tempo foi de emoções raras para os dois times, que pouco criaram e fizeram um duelo truncado no meio de campo. Aos 30, Barreto lançou Marco Antônio, que encobriu o goleiro Glédson e marcou um golaço. Mas a arbitragem assinalou o impedimento na jogada, que foi confirmado pelo árbitro de vídeo. Só que se a etapa inicial foi fraca, o segundo tempo começou com tudo.

Logo aos 4 da etapa final, Chay cobrou escanteio fechado na área, Diego Gonçalves subiu com Diego Renan e Alemão na primeira trave. A bola bateu na cabeça do primeiro jogador da defesa catarinense, desviou no outro defensor e entrou. Mas a arbitragem deu gol para Gonçalves. Com o placar aberto, o Botafogo começou a encontrar mais espaços, principalmente pela ponta direita. Mas quando tudo parecia bom para o Glorioso, o time visitante empatou em lance despretensioso.

O volante Jean Kléber dominou a bola no lado esquerdo da intermediária e fez um lançamento. Só que ninguém tocou na bola e ela foi parar no fundo da rede de Diego Loureiro. Com o empate, o Avaí cresceu no jogo e passou a assustar com mais frequência. Copete tocou para Rômulo, que chutou para a boa defesa do goleiro botafoguense. Mas a bola sobrou para Bruno Silva pegar de primeira da entrada da área e virar o jogo.

O técnico Enderson Moreira chegou a fazer quatro alterações, mas o Botafogo só foi assustar em chute de Rafael Moura de fora da área no último minuto. Irritada, a torcida protestou contra o time e também contra o treinador, que bateu boca com o público mais de uma vez. O próximo jogo do Fogão será contra o CRB também no Nilton Santos. O duelo acontece na sexta (6) às 19 horas.

Foto: Vítor Silva/Botafogo F. R.