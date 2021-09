Botafogo pega o CSA em busca da sexta vitória seguida

O Botafogo entre em campo hoje com o propósito de engatar a sexta vitória seguida pelo Campeonato Brasileiro da Série B. O adversário é o CSA e o jogo está marcado para as 19 horas no Estádio Rei Pelé, localizado em Maceió, no Alagoas. Caso consiga fazer a sena, o Glorioso pode chegar a 47 pontos e ficar a apenas dois do atual líder, o Coritiba, que tem 49.

O time vem embalado com cinco vitórias em cinco jogos desde que o returno da segundona teve início. Entretanto, o time da estrela solitária não poderá contar com o atacante Pedro Castro, que sofreu lesão muscular na panturrilha direita no jogo contra o Náutico e é desfalque confirmado para o jogo de hoje.

A confirmação do problema veio após exame de imagem feito ontem (22). A lesão aconteceu logo no início do último jogo, no último sábado (18), quando o jogador precisou ser substituído por Luís Oyama, volante que deve herdar a vaga no time titular. O departamento médico do clube informou que não há previsão para a volta do atleta ao time titular.

Mesmo jogando fora de casa, o Botafogo vai encontrar um CSA no meio de tabela. Com 32 pontos, o time alagoano ocupa a modesta 12ª colocação. E um ingrediente que pode motivar o Botafogo é que os concorrentes diretos, Goiás e Coritiba, não venceram nesta rodada. A equipe goiana perdeu para o Avaí por 1 a 0 e o time paranaense ficou no empate sem gols contra o Vitória da Bahia. Ou seja, se vencer, o Glorioso assume a vice-liderança da Série B.