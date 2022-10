Botafogo leva susto, mas vence o Bragantino em casa

Na noite de ontem (26), em partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Nilton Santos, o Botafogo venceu o Bragantino pelo placar de 2 a 1.

O Glorioso chegou, com o resultado, aos 47 pontos e voltou a estar no seleto grupo que brigam por uma vaga na Libertadores. O Massa Bruta, por sua vez, permanece com 41, tendo poucas pretensões no fim da temporada.

O primeiro gol do jogo saiu aos 17 minutos. Após pressão forte no campo de ataque, Adryelson ficou com a sobra na entrada da área e abriu para Marçal. O lateral cruzou na entrada da pequena área, Tiquinho Soares finalizou na trave e, na sobra, Gabriel Pires completou para o gol e explodiu a torcida presente no Estádio Nilton Santos.

Na volta para a segunda etapa, o Massa Bruta reagiu em cima de um erro da zaga alvinegra. Aos 16 minutos, Adryelson cortou errado e a bola sobrou para Luan Cândido, sozinho, dentro da área, e o lateral estufou a rede.

O Glorioso não se deixou abater e logo após a primeira modificação, voltou a dominar o marcador. Aos 25 minutos, Patrick de Paula, que acabara de entrar, achou Júnior Santos do lado direito, sozinho na área. O atacante tentou cruzar e a bola sobrou para Tchê Tchê, que tocou no canto direito.

O time de Luís Castro vai ter longo período de preparação e volta a campo apenas na próxima terça-feira (1º), novamente no Estádio Nilton Santos, contra o Cuiabá. O Bragantino jogará no dia seguinte, novamente fora de casa, desta vez contra o Avaí.