Botafogo goleia Londrina e segue embalado na Série B

Com grande atuação de seu quarteto ofensivo, Botafogo vence a quarta partida consecutiva na competição

Com um jogador a mais desde o início da partida (Marcelinho foi expulso aos 14 minutos), o Botafogo goleou o Londrina por 4 a 0, na tarde deste sábado (11), em jogo disputado no Estádio Nilton Santos (Engenhão). Com a vitória, o Glorioso conquistou a quarta vitória consecutiva na Série B do Brasileirão e afundou o Londrina na zona de rebaixamento. Os gols da partida foram marcados por Warley (duas vezes), Marco Antônio e Daniel Borges.

Os primeiros minutos da partida foram marcados por diversas faltas e muita dedicação de ambas as equipes à marcação. No entanto, aos 14 minutos, Marcelinho exagerou na dose e acabou acertando a trava da chuteira no rosto de Barreto, recebendo o cartão vermelho direto. O árbitro, que não havia visto o lance, decidiu pela expulsão após consultar o VAR. Depois disso, o Londrina não ofereceu qualquer resistência e foi presa fácil para o Botafogo.

Quarteto ofensivo do alvinegro foi destaque da partida

O Botafogo fez uma grande partida no Nilton Santos, com destaque para seu quarteto ofensivo: Warley (autor de dois gols), Marco Antônio (um gol e uma assistência), Navarro (uma assistência) e Chay. Com espaço para jogar, os quatro atacantes do alvinegro se movimentaram bastante, envolvendo a defesa do Londrina e sendo fundamentais para que a equipe chegasse a goleada por 4 a 0.

Essa foi a quarta vitória consecutiva do Botafogo na Série B do Brasileirão. A equipe vinha de triunfos sobre Vila Nova, Coritiba e Remo. Com esse resultado sobre o Londrina, o Glorioso foi aos 41 pontos e assumiu, momentaneamente, a vice-liderança da competição. Goiás e CRB ainda jogam neste sábado, às 21h. O vencedor dessa partida ultrapassará o Botafogo, que só continua na segunda posição em caso de empate no duelo.

As duas equipes voltam a campo pela Série B do Brasileirão no próximo sábado (18), às 16h30min. O Botafogo recebe o Náutico novamente no Nilton Santos, enquanto o Londrina recebe o CSA, também jogando em casa.