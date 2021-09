Botafogo fica no 0 a 0 depois de péssima partida

No Barradão, Botafogo tem fraca atuação e não sia do empate com o Vitória, que está na zona de rebaixamento. O resultado em Salvador fez o Glorioso desperdiçar uma ótima chance de se distanciar do Goiás, que é o quinto colocado. Mas ainda assim o Fogão segue na vice-liderança da Série B, com 48.

O Botafogo começou o jogo dominando a partida e produziu sua melhor chance com Rafael Navarro que tocou, Marco Antônio invadiu a área e chutou à direita, perdendo ótima oportunidade. Logo depois, aos quatro minutos, Diego Gonçalves cabeceou bola com perigo, mas já havia impedimento no lance.

O Glorioso só voltou a pressionar nos 15 minutos finais da etapa inicial. Aos 37, a equipe alvinegra conseguiu uma boa troca de passes, Chay recebeu de Rafael Navarro e chutou rasteiro, mas o goleiro Lucas Arcanjo conseguiu fazer a defesa em dois tempos.

No segundo tempo o Vitória foi superior. Aos 18 minutos, Renan Luis cruzou, Manoel entrou entre os zagueiros e cabeceou livre para fora. Dois minutos depois, Diego Loureiro saiu muito mal após escanteio e Gilvan salvou, de carrinho na pequena área.

Aos 24 minutos Kanu foi expulso de forma equivocada pela arbitragem. O Vitória foi para cima e quase abriu o placar num chute forte e cruzado de Caíque Souza, desta vez, Diego Loureiro foi muito bem e fez difícil defesa. Nos acréscimos, o Botafogo chegou a balançar as redes com Rafael Moura, mas o lance foi invalidado por impedimento.

O Botafogo agora tem dois confrontos diretos na briga pelo acesso em sequência, ambos no Estádio Nilton Santos. Sábado, o Glorioso recebe o Avaí, às 19h, e no dia 9 de outubro o adversário é o CRB, às 16h30.