Botafogo faz ajustes e está perto de anunciar Renzo Saraiva

O Botafogo deve anunciar em breve a chegada de mais um reforço para o elenco, depois da entrada de John Textor no clube. Renzo Saraiva, lateral argentino que teve passagens por Internacional e Porto, de Portugal, quer jogar no alvinegro, e tal vontade ajudou na resolução de um problema.

No domingo (13), os representantes do argentino fizeram novas exigências, e o negócio quase “melou”. O atleta já havia realizado exames médicos no clube, faltando assinar o contrato, mas os empresários de Saraiva gostariam que o salário do atleta fosse maior. Então, o Botafogo recuou.

Porém, na manhã desta segunda (14), o jogador seguiu novamente para o Estádio Nilton Santos para realizar outras atividades físicas. E por causa do desejo de Saraiva, a diretoria do clube e os empresários do atleta voltaram a conversar na mesma língua, segundo veículos especializados. Um novo contrato foi redigido, com vínculo até o fim de 2022, renovável para mais um ano se cumprir metas, e será analisado pelo estafe de Renzo Saraiva.

Reforços do Botafogo na semifinal contra o Fluminense

A diretoria alvinegra iniciou o processo de regularização de Philipe Sampaio e Lucas Piázon, para as semifinais do Campeonato Estadual. O prazo, entretanto, termina hoje (14). O tempo relâmpago acontece porque os jogos foram definidos após a última rodada, no domingo (13) e, segundo o regulamento, a inscrição de novos atletas deve ocorrer antes do penúltimo dia que anteceder a fase eliminatória. O Glorioso, contudo, entra em campo somente na próxima segunda (21), às 20 horas, no Nilton Santos, diante do campeão da Taça Guanabara.

