Botafogo está perto de anunciar Fernandão como reforço para o ataque

Jogador acerta salários e já realizou exames médicos

Embalado na Série B com quatro vitórias seguidas, o Botafogo deve anunciar em breve mais um reforço para o ataque. Trata-se do centroavante Fernandão. De acordo com o repórter Venê Casagrande, do “O Dia”, o jogador de 24 anos já acertou salários e tempo de contrato, que vai até dezembro de 2022.

Fernandão disputou a temporada passada pelo Goiás e marcou 10 gols em 24 jogos, mas não atua desde o fim do Campeonato Brasileiro de 2020, em fevereiro deste ano. O atleta também já jogou por Bahia, Palmeiras, Athletico-PR e Fenerbahçe, da Turquia, pelo qual marcou 50 gols em 104 jogos, entre 2015 e 2018.

Ele será a quinta opção para a posição, que já com o atual titular Rafael Navarro – mas que está com a renovação contratual emperrada –, Rafael Moura “He-man”, Matheus Nascimento e Gabriel Conceição, artilheiro do sub-20.

Cláusula prevê rescisão unilateral em caso de doping

Fernandão esteve envolvido num caso de doping por suposto uso de substância proibida contida em medicamentos para emagrecimento e por isso não atuou nesta temporada. Ele poderia atuar pelo Botafogo apenas a partir de novembro, mas ainda pode ir a julgamento.

Por causa dessa situação, o contrato do Botafogo com o atleta tem uma cláusula que prevê rescisão unilateral caso o jogador seja punido por doping e fique impedido de atuar. Os valores do acordo estão dentro da realidade financeira do clube.

Foto: Rosiron Rodrigues/Goiás E.C