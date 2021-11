Botafogo está de volta à elite do futebol brasileiro

Acabou o sofrimento do torcedor alvinegro. O Glorioso venceu de virada a partida contra o Operário no Estádio Nilton Santos e está de volta a Série A com duas rodadas de antecedência. Com o resultado de 2×1, o time ainda assumiu a liderança com 66 pontos.

O primeiro tempo foi difícil, com o Operário fechadinho, buscando tirar a velocidade do jogo e cometendo muitas faltas. O Botafogo tomou a iniciativa do jogo, mas encontrou dificuldades para penetrar na zaga da equipe paranaense.

Na jogada individual de Daniel Borges, o Botafogo teve a primeira boa chance: ele foi derrubado e cobrou falta perigosa por cima da meta. Depois, aos 37, uma grande oportunidade: Luís Oyama brigou pela bola na frente, Rafael Navarro ganhou no alto e o volante chutou pressionando, e a bola acabou subindo demais.

O Operário voltou melhor para o segundo tempo. Logo aos dois minutos, Thomaz arriscou de longe e Diego Loureiro fez defesa difícil por cima. Depois, aos 15, Rodrigo Pimpão deu uma bonita bicicleta e o goleiro alvinegro salvou pulando no cantinho esquerdo, em mais uma difícil intervenção.

Nitidamente nervoso, o Botafogo sofreu o gol aos 16: após bate-e-rebate na cobrança de escanteio, Fabiano fez 1 a 0 para o Operário. O clima no Nilton Santos ficou de apreensão, e o Glorioso teve que se desdobrar. Aos 23, Diego Gonçalves teve ótima chance, mas acabou chutando no centro do gol.

Mas não tinha jeito, o Glorioso tinha que presentear sua torcida. Aos 28 minutos, Chay cruzou e Pedro Castro, de cabeça, empatou. E, aos 36, Matheus Frizzo bateu da esquerda rasteiro e o artilheiro Rafael Navarro jogou para as redes, fazendo o Estádio Nilton Santos explodir em emoção. O FOGÃO É SÉRIE A!

O Botafogo volta a campo no próximo domingo para visitar o lanterna e já rebaixado Brasil-RS, às 19h, no Estádio Bento Freitas, em Pelotas, podendo garantir o título da Série B. Depois, fecha a participação no campeonato contra o Guarani, dia 28, no Nilton Santos.