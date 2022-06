Botafogo esquece derrota e pensa na Copa do Brasil

Alvinegro tem primeiro embate com o América-MG nesta quinta-feira (30), em Minas Gerais

O Botafogo virou a chave e iniciou a preparação para a primeira partida das Oitavas de Finais da Copa do Brasil, contra o América-MG, nesta quinta-feira (30). Porém, o técnico Luís Castro tem dúvida sobre a condição física de Erisson e terá dois desfalques certos: Victor Cuesta e Luís Oyama.

O zagueiro e o volante estão fora, pois já jogaram a competição por outros clubes. Já no caso do atacante, o problema parece ser maior. Com dores nas costas desde a última semana, Erisson foi cortado do time titular contra o Fluminense de última hora por causa do problema. Mesmo assim, acabou entrando na partida aos 16 minutos do segundo tempo, mas teve uma atuação apagada.

O técnico Luís Castro terá até quarta para definir a equipe, antes de viajar para Minas Gerais, e se concentrar para a partida. O Alvinegro entra em campo às 19h, no Estádio Independência, contra um América-MG. No último confronto entre os clubes em Minas Gerais, a partida terminou empatada em 1 a 1, mas com Erisson marcando no fim, impedindo a derrota. Se for desfalque, será uma baixa de peso.