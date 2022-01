Botafogo erra, entrega gol e é eliminado pelo América-MG nas quartas da Copinha

O América-MG levou a melhor sobre o Botafogo e avançou às semifinais da Copa São Paulo de Futebol Jr. Os garotos do Coelho venceram por 1 a 0, gol de Adyson, seguem invictos e esperam para encarar Mirassol ou Santos na próxima fase da Copinha.

O meia-atacante Maranhão comentou a partida.“Frustração, porque demos tudo dentro de campo. Erramos em uma bola, e futebol é assim. Temos um longo ano pela frente. Quero pedir desculpas para a torcida, demos o nosso máximo. Vamos trabalhar ainda mais forte para representar o Botafogo”, disse.

O meia Diogo do América-MG disse estar muito gratificado em disputar a sua primeira Copinha. “Muita gente não acreditou no nosso time. Lutamos para passar da primeira fase e estamos aí, na semifinal. O time do Botafogo é muito duro, mas conseguimos a classificação. Vamos esperar e comemorar. Temos pouco tempo para celebrar e já vamos focar na semifinal”, relatou.

Na base do abafa, o time comandado por Ricardo Resende tentou o jogo inteiro, mas sem muita inspiração. Reclamou de um lance que era para expulsão do centroavante do América-MG por agressão e de um possível pênalti em Maranhão.

Apesar de forçar bastante, o Botafogo quase não ameaçou o goleiro Cássio, que na prática fez uma defesa mais complicada, em finalização cruzada de Maranhão. No fim, Reydson teve a última oportunidade, livre na área, mas cabeceou por cima. Não foi o suficiente.

O Botafogo jogou com: Lucas Barreto; Ewerton (Hugo Iglesias), Kawan e Reydson; Wendel (Daniel Fagundes), Liberato, Kauê (Marquinhos) e Jefinho; Raí, Maranhão e Gabriel Tigrão.