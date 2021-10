Botafogo empata com o Cruzeiro e perde chance de assumir liderança

Num jogo muito tumultuado, Botafogo e Cruzeiro empataram em 0 a 0 na moite de ontem (12), em partida disputada no Estádio Independência, em Belo Horizonte. O Glorioso desperdiçou a chance de assumir a liderança da Série B e, com 52 pontos, pode ser ultrapassado pelo Avaí (3º), que só joga no sábado contra o Confiança, em Aracaju.

O Botafogo não foi bem no primeiro tempo e viu o Cruzeiro tomar conta da partida. A verdade é que teve pouco futebol na etapa inicial. Logo no primeiro minuto, o árbitro poderia ter expulsado Léo Santos por uma entrada em Rafael Navarro, mas o árbitro sequer deu cartão amarelo.

A Raposa, precisando da vitória para continuar sonhando com o acesso, chegou com perigo logo aos dois minutos num chute de Thiago que bateu no lado de fora da rede. O mesmo Thiago foi quem teve a melhor oportunidade quando, aos 19 minutos, após cruzamento da direita, cabeceou com perigo, obrigando Diego Loureiro a fazer grande defesa.

A primeira finalização do Botafogo só aconteceu aos nove minutos do segundo tempo, quando Chay cobrou escanteio da direita e Rafael Navarro cabeceou para o chão e Fábio salvou. O Glorioso voltou melhor do intervalo e, aos 12, Diego Gonçalves rolou da esquerda para Rafael Navarro, que não conseguiu alcançar.

Aos poucos, o Cruzeiro foi recuperando o domínio da partida. Diego Loureiro voltou a trabalhar quando, aos 25 minutos, Rafael Sóbis arriscou de fora e o goleiro espalmou por cima. No lance seguinte, Carli quase fez contra, Diego salvou e, no rebote, Eduardo Brock desviou para fora.

A pressão cruzeirense continuou e, aos 35 minutos, Lucas Ventura arriscou um chute rasteiro de longe, mas Diego Loureiro conseguiu espalmar para escanteio. Seis minutos depois, após cobrança de escanteio, Léo Santos cabeceou com muito perigo, à direita do gol, decretando o empate sem gols.

Próximas partidas

O Botafogo só volta a jogar na próxima quarta-feira (20), quando enfrentará o Brusque, às 20h30min, no Engenhão, pela 31ª rodada. Depois, vai até Goiânia para fazer um confronto direto contra o Goiás, no dia 26, às 21h30min, no Estádio Hailé Pinheiro.