Botafogo empata com Audax, e enfrenta o Fluminense na semifinal do Estadual

Pela última rodada do Campeonato Estadual, o Botafogo empatou com o Audax por 2 a 2. O alvinegro ficou atrás do placar duas vezes, mais reagiu jogando fora de casa, no Estádio Jair Toscano. Lessa abriu o placar para os mandantes, Breno igualou, Hugo Sanches colocou o Audax novamente na frente e Erisson, de pênalti, definiu o resultado.

Dessa forma, o alvinegro terminou na quarta posição, com 20 pontos, e vai enfrentar o campeão da Taça Guanabara, o Fluminense, nas semifinais. A primeira partida ocorre no próximo sábado (19), às 20 horas, no Estádio Nilton Santos. Já o Audax, terminou na oitava posição, e vai disputar a Taça Rio.

Não teve muitas emoções no primeiro tempo, com ambas as equipes tendo dificuldades para criar oportunidades de gols. Quando apareceu uma chance, os donos da casa aproveitaram logo. Perto do intervalo, Diego Loureiro saiu errado no escanteio, e Lessa completou para o gol.

Em desvanteagem, a equipe comandada interinamente por Lúcio Flávio voltou com outro ritmo para o segundo tempo, principalmente com a entrada de Luiz Fernando. Assim conseguiu igualar a partida. Aos 5′, Breno recebeu dentro da área, girou e finalizou com precisão.

A emoção que faltou em toda etapa inicial, sobrou nos 15 minutos finais. Outra vez em falha alvinegra, Hugo Sanchez roubou a bola e arriscou de fora da área, surpreeendendo o goleiro Diego Loureiro, colocando Audax de novo na frente do placar. A alegria do time mandante, contudo, durou antes do apito final. O zagueiro Thiagao botou a mão na bola. Pênalti para o Botafogo, cobrando com excelência por Erisson, que terminou como vice artilheiro do Estadual, com seis gols.