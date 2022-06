Botafogo é goleado pelo Palmeiras e completa 270 minutos sem vitória

O Botafogo não resistiu ao poder ofensivo do Palmeiras e foi goleado por 4 a 0 na noite desta quinta-feira (9) no Allianz Parque, em São Paulo, pela 10º rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Verdão reassumiu a liderança e o Alvinegro completou 270 minutos sem vitórias na competição.

O primeiro tempo da partida foi de um Palmeiras avassalador, que logo aos cinco minutos, em uma bola aérea cruzada por Gustavo Scarpa, Murilo cabeceou para o fundo das redes. No entanto, a bola desviou em Luan, que impedido, teve o lance checado e anulado pelo VAR. Mesmo assim, o time paulista não diminuiu a intensidade e em jogadas rápidas, o time de Abel Ferreira abriu, ao 10 minutos, o placar, e aos 17, ampliou a vantagem, quando Gustavo Scarpa recebeu cruzamento de Piquerez e livre de marcação, bateu sem chances para Gatito Fernández.

Dominante, o Verdão continuou intensificando as jogadas e acabou parando no camisa 1 alvinegro ou na trave, como em um belo arremate de Dudu. Aos 30 minutos, Rony, de cabeça, fez o terceiro da equipe e o segundo dele no jogo.

Com o resultado negativo, Luis Castro tentou dar novo fôlego ao meio-campo da equipe com as entradas de Kayque e Del Piage nas vagas de Tchê Tchê e Luís Oyama. As trocas deixaram o jogo mais equilibrado e o time carioca mais confiante para criar. No entanto, o goleiro Weverton, fez grandes defesas, sendo uma delas em cobrança de falta de Daniel Borges e em uma finalização de Saravia quase à queima-roupa.

O Palmeiras mexeu também e lançou Rafael Navarro, que chegou a fazer um gol, não comemorou em respeito ao ex-clube, mas viu o lance ser anulado por impedimento. Com total controle, o Verdão garantiu a vitória e a liderança e ainda contou com golaço de Wesley, após pedalar à lá Robinho e meter um chute na gaveta, para fechar o 4 a 0.

O próximo compromisso do Botafogo é contra o Avaí na próxima segunda-feira (13), às 19h, no Nilton Santos. Já o Palmeiras, que volta a campo um dia antes, no domingo (12), duela com o Coritiba, às 18h, no Couto Pereira.

Foto destaque: O Botafogo não resistiu ao poder ofensivo do Palmeiras (Foto: Vítor Silva/CRB)