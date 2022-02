Botafogo e Flamengo duelam no estadual

Botafogo e Flamengo se enfrentam pela oitava rodada do Campeonato Estadual hoje (23), às 20 horas, no Estádio Nilton Santos. O clássico coloca frente a frente um alvinegro animado com o novo investidor, e um rubro-negro pressionado por resultados após o vice da Supercopa do Brasil, para o Atlético-MG.

Com John Textor novamente em solo carioca, o time de General Severiano busca impressionar o dono de 90% da SAF alvinegra com mais uma vitória em clássico. O norte-americano desembarcou nesta segunda-feira (21) no aeroporto internacional do Rio de Janeiro, para assinar o acordo da compra do futebol botafoguense por R$ 400 milhões de reais, assim como assistir ao jogo desta noite. No momento atual, a equipe de Lúcio Flávio deve agradar Textor, por causa do poderio ofensivo. São 10 partidas seguidas marcando gols, o que colocou Matheus Nascimento e Diego Gonçalves na briga pela artilharia do campeonato, com três tentos.

Além disso, John Textor promete a chegada de reforços pontuais para a temporada atual, e tenta a contratação de um nome de peso no segundo semestre, também para o ataque. O uruguaio Edison Cavani, atacante em fim de contrato no Manchester United, foi sondado pelo investidor, que não falou de valores. O aval para as negociações do futebol alvinegro será dado pelo novo técnico, possivelmente o português Luís Castro, que espera o anúncio oficial.

Compatriota de Castro, Paulo Sousa, no entanto, sente a pressão externa da torcida do Flamengo após perder o tricampeonato da Supercopa do Brasil, no último domingo (20). O descontentamento do torcedor, ansioso por novas conquistas após um histórico 2019, pode aumentar caso aconteça mais uma derrota em clássico. No dia 6, o Fla perdeu para o Flu por 1 a 0, com as redes sendo balançadas por John Arias no final da partida, com o atacante Pedro terminando no banco.

Porém, o treinador não deve promover muitas mudanças na equipe titular para a próxima partida. A tendência é que Sousa encontre um padrão depois de seis jogos no comando rubro-negro. Somente Thiago Maia, que sofreu um corte na perna, e Gustavo Henrique, com problema no joelho, desfalcam a equipe. A dúvida, contudo, fica debaixo das traves entre Hugo Souza, que falhou no primeiro gol do time mineiro, e Diego Alves, em busca da melhor forma física.

Botafogo e Flamengo terá a arbitragem de Grazianni Maciel Rocha, com os assistentes Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Thayse Marques Fonseca, e Rodrigo Nunes de Sá no comando do VAR. A transmissão da partida será pelo pay-per-view do CariocãoPlay, e nas plataformas de cada clube.