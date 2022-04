Botafogo deve lotar o Nilton Santos

O Botafogo entra em campo somente no próximo domingo contra o Juventude, (25), às 11 horas, no Estádio Nilton Santos, pela quarta rodada do Brasileirão. Depois de lotar na estreia na Série A deste ano, na derrota para o Corinthians, os alvinegros continuam empolgados com a temporada do Glorioso.

Até o momento, dois setores foram esgotados: Leste Inferior e Superior. Dessa forma restaram ingressos a partir de R$ 40 no Setor Norte, R$ 100 na Oeste Inferior, e R$ 320 na Tribuna. O Setor Oeste Superior será aberto se houver demanda de torcedores. A carga total do Engenhão é de 42 mil torcedores.

O Botafogo vem de um empate contra o Atlético-GO por 1 a 1 no último domingo (24), depois de dois jogos fora de casa. No primeiro, venceu o Ceará por 3 a 1, no Castelão. O saldo até o momento é positivo, para a equipe de Luís Castro, que está se encontrando neste início de Campeonato Brasileiro.

Foto: Victor Cuesta estreou pelo alvinegro na partida deste domingo (24) – Vitor Silva