Botafogo define reforços para a segunda janela de transferência

A primeira janela de transferências do Botafogo em 2022 elevou a equipe para um nível que deixou entre as melhores do Brasileirão. Atual quinto colocado com doze pontos, a diretoria do Alvinegro quer aproveitar o aporte financeiro da SAF por John Textor, e reforçar a equipe na segunda janela desta temporada.

O Glorioso procurou informações sobre o volante Lucas Leiva, de 35 anos, e Luiz Gustavo de 34 anos, dois volantes com passagens pela Seleção Brasileira. O primeiro “assustou” a diretoria por causa dos valores, e o segundo passou a ser prioridade. Atualmente no Fenerbahçe até junho de 2023, fez 28 jogos e marcou um gol.

Além dos volantes, o meia Nicolas De La Cruz, do River Plate, também está no radar do Fogão. Com contrato até o fim do ano, o uruguaio de 24 anos também atrai o interesse de Atlético-MG e Palmeiras, assim como do exterior. Para o ataque, o israelense de Eran Zahavi, do PSV, também agrada a diretoria que deve investir no veterano. Na defesa, o lateral-esquerdo Marçal já chegou a revelar o interesse do Glorioso, e pode ser outro reforço.

No entanto, os dirigentes aguardam o início da janela de transferências, entre 1º e 30 de julho, para fazer as primeiras ofertas.

Foto: De La Cruz, do River Plate está entre os alvos da diretoria do Glorioso – Divulgação / River Plate