Botafogo corre pra fechar com três reforços

A diretoria do Botafogo tenta agilizar o trabalho para anunciar o zagueiro Victor Cuesta, do Internacional, Niko Hämäläinen, lateral-esquerdo finlandês, e o meio Lucas Fernandes, do Portimonense de Portugal. O fechamento da janela de transferências acontece na próxima terça-feira (12).

Segundo veículos especializados, a cúpula de futebol do time de General Severiano tenta finalizar os últimos detalhes para concretizar o empréstimo de Niko, junto ao Queens Park Rangers, da Inglaterra. O finlandês é uma aposta de John Textor para suprir carências na lateral-esquerda.

No caso do defensor do clube gaúcho, o Internacional quer uma contrapartida para liberar Cuesta. O Botafogo também estipulou um prazo ao Portimonense sobre a proposta de empréstimo do meia Lucas Fernandes. A diretoria do clube ainda tenta a chegada de um ponta pela direita.

No domingo (8), às 16h, o alvinegro estreia contra o Corinthians no Nilton Santos, pelo Brasileirão, e alguns reforços devem estar em campo. Patrick de Paula, Luís Oyama e Lucas Piazon foram regularizados, e podem começar a partida.