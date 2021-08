Botafogo confirma boa fase e vence Vila Nova

Fogão estreia novo uniforme e vence mais uma em casa

Na partida de estreia da nova camisa azul, o Fogão venceu o Vila Nova por 3 a 2, na manhã desse domingo (22), no Estádio Nilton Santos, e agora está a um ponto do G4 do Campeonato Brasileiro Série B. Chay, Rafael Navarro e Diego Gonçalves marcaram os gols do Botafogo no jogo. Com mais uma vitória em casa, a equipe de Enderson Moreira chegou aos 32 pontos na competição e ocupa a quinta colocação.

A equipe alvinegra iniciou a partida em ritmo acelerado. O Glorioso abriu o placar logo aos três minutos. Pedro Castro fez o cruzamento pela direita e Chay mandou para a rede. A bola chegou a pegar na trave e bater no goleiro Georgemy, antes de entrar. A arbitragem cogitou dar gol contra, mas acabou sendo validado para meia-atacante alvinegro.

Mesmo na frente, o Botafogo não se contentou com a vantagem e continuou buscando o ataque. Tanto que o segundo gol veio ainda na primeira metade da etapa inicial. Aos 20 minutos, Hugo foi ao fundo e cruzou para Navarro, livre de marcação, finalizar e ampliar o marcador para 2 a 0. Um pouco depois, aos 30 minutos, Diego Gonçalves quase marcou o dele. O atacante arriscou chute de longe e obrigou Georgemy a fazer ótima defesa. No fim do primeiro tempo, Diego Gonçalves finalizou no cantinho e Georgemy foi buscar para salvar o Vila Nova. A equipe goiana ainda teve duas chances nos acréscimos, mas sem levar muito perigo.

Glorioso estreou novo uniforme na tarde de ontem

Na volta para o segundo tempo, o Botafogo veio disposto a consolidar a vitória. Aos 12 minutos, Diego Gonçalves fez uma excelente jogada individual dentro da área, limpou a marcação e foi derrubado por Rafael Donato. O juiz assinalou a penalidade. O próprio Diego foi para a cobrança e mandou a bola para a rede, ampliando a vantagem do Botafogo para 3 a 0.

Após o terceiro gol do Botafogo, o time goiano partiu para o ataque e conseguiu descontar aos 19 minutos, com Clayton. O time alvinegro voltou a assustar, aos 28, quando Rafael Moura fez cruzamento na área e Warley mandou por cima da baliza do Vila. Aos 43, foi a vez de Pedro Castro arriscar chute do meio da rua e mandar por cima do gol de Georgemy.

Na base do tudo ou nada, o Vila Nova pressionou e conseguiu m,arcar o segundo gol, já nos acréscimos, com Rafael Donato, após escanteio, dando emoção ao jogo. Em busca do empate, os últimos minutos foram mais tensos para o Botafogo, com a equipe goiana acertando a trave duas vezes, mas, no final, a vitória foi alvinegra.

Com esse resultado o Glorioso se aproxima ainda mais dos líderes da competição. O Botafogo agora está na 5ª colocação, apenas a um ponto do Avaí, que é a primeira equipe na zona de classificação para a série A.

Na próximo rodada o Glorioso enfrentará o Coritiba, na sexta feira (27), às 21h30, no estádio Couto Pereira, em Curitiba.