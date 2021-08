Botafogo confirma boa fase e vence Brasil de Pelotas no Engenhão

Equipe com melhor desempenho como mandante da Série B do Campeonato Brasileiro, edição 2021, com sete vitórias em nove partidas, o Botafogo confirmou sua força jogando em casa e venceu o Brasil de Pelotas, neste domingo (15), por 1 a 0, no estádio Nilton Santos. Foi a quinta vitória em seis jogos sob o comando do técnico Enderson Moreira. O gol que definiu a partida foi marcado pelo zagueiro Joel Carli, que pela primeira vez foi titular desde o seu retorno ao clube, no início da temporada.

Diante do então lanterna da Série B, o torcedor do Botafogo esperava por um primeiro tempo de completo domínio do Glorioso, com muitas chances de gol para a equipe alvinegra. Mas não foi bem o que aconteceu em campo. O Brasil de Pelotas conseguiu fechar os espaços, dificultando bastante a saída de bola do Botofago em determinados momentos, arriscando até umas boas subidas ao ataque. Somente aos 30 minutos o Glorioso começou a ter o domínio da partida, abrindo espaços e avançando a marcação. A estratégia deu certo e o alvinegro acabou conseguindo abrir o placar, aos 37, quando Pedro Castro, após recuperação de uma jogada, deu belo passe para Navarro na área, que então rolou para Carli empurrar para o fundo da rede.

Em vantagem no placar, o Botafogo seguiu dominando a partida no segundo tempo. Teve mais posse de bola, conseguiu encontrar mais espaços para construir as jogadas e chegou com mais intensidade ao ataque. No entanto, o alvinegro não conseguiu marcar o segundo gol. O time acabava errando no último passe. Algumas oportunidades esbarraram na boa atuação do goleiro Matheus Nogueira, que realizou grande defesas. Os jogadores do Botafogo reclamaram de um lance em que a bola bateu na mão de Leandro Camilo dentro da área, mas o árbitro mandou seguir a jogada. O Brasil de Pelotas, por sua vez, não apresentou poder de reação. No último lance da partida teve até a chance do empate em cobrança de falta na entrada da área, na qual Gabriel Terra cobrou e assustou o goleiro Diego Loureiro.

Com a vitória em casa neste domingo, o Botafogo soma agora 28 pontos e assumiu a oitava posição na tabela de classificação. O time, que venceu cinco dos últimos seis jogos, está apenas a dois pontos do Sampaio Correa, quarto colocado da competição. Já o Brasil de Pelotas vive uma situação bem difícil. Com apenas 12 pontos, o time do Rio Grande do Sul está na lanterna do campeonato. Neste momento, a equipe tem seis pontos a menos do que o Cruzeiro, primeiro clube fora da zona de rebaixamento.