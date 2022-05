Botafogo busca melhorar retrospecto em casa contra o Ceilândia

O Botafogo enfrenta o Ceilândia-DF amanhã (12) à noite, às 21h30, no Estádio Nilton Santos, pelo jogo da volta da terceira fase da Copa do Brasil. O alvinegro tem uma boa vantagem depois que venceu por 3 a 0 no jogo da ida, e deve poupar parte da equipe titular.

Caso confirme a vaga, o Botafogo garante uma vaga nas Oitavas de Final da competição, além de uma premiação gorda de R$ 3 milhões. O adversário será conhecido somente por um sorteio realizado pela organização da competição. Para isso, precisa pelo menos empatar em casa, para avançar de fase. Mas o objetivo no clube é vencer pela primeira vez, desde o último empate contra o Juventude, e a derrota para o Corinthians.

O técnico Luís Castro, contudo, deve dar chance aos jogadores que não entraram na vitória contra o Flamengo, como o volante Patrick de Paula, o meio campo Chay, o meia atacante Lucas Piazon e o centroavante Matheus Nascimento. Isso acontece pois logo depois, no domingo (15), o alvinegro tem mais um confronto importante pelo Brasileirão, contra o Fortaleza, às 18h.

Além disso, o adversário também não deve entrar com força total. O Ceilândia-DF tem o clássico candango pela frente contra o Brasiliense. A partida que ocorre também no próximo domingo, vale a liderança do grupo 5 da Série D, do campeonato nacional. Ambas as equipes têm campanhas iguais até o momento.

Dessa forma, há mistério na escalação tanto no lado botafoguense, quanto pelo Ceilândia. Mesmo assim, cerca de 15 mil torcedores devem comparecer no Nilton Santos, mesmo sendo em uma quinta-feira à noite.

Foto: Matheus Nascimento corre ao lado de Tchê Tchê. Jovem pode ganhar chance entre os titulares – Vitor Silva / Botafogo