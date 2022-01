Botafogo avança na Copinha como primeiro do grupo

A covid-19 tirou seis jogadores de campo mas não impediu que o Botafogo vencesse o Taubaté por 2 a 0 na manhã de hoje (9), em Taubaté. O time alvinegro passou para a próxima fase da competição em primeiro lugar no grupo com 6 pontos. O Taubaté, com quatro pontos, também avançou, graças ao saldo de gols melhor em relação à Aparecidense.

O duelo foi movimentado, em que os dois goleiros tiveram de trabalhar e se destacaram. O Botafogo abriu o placar aos 38 minutos do primeiro tempo. Raí recebeu de Kauê e chutou no canto. Um belo gol do camisa 10 do Fogão.

O Taubaté pressionou para empatar nos minutos finais, mas sem sucesso. Já perto dos acréscimos, o camisa 10, Raí, cruzou e Maranhão se antecipou aos zagueiros para cabecear, e comemorar a vitória.

A equipe comandada por Ricardo Resende aguarda a definição do Grupo 13 para saber o próximo adversário. XV de Piracicaba e São José-RS, já classificados, se enfrentam nesta segunda-feira (10) para decidir quem fica na liderança. O Alvinegro vai duelar com o segundo colocado.